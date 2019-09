Bückeburg (dpa/lni) - Weil er seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit 27 Messerstichen getötet haben soll, steht ein 28-Jähriger seit Mittwoch in Bückeburg vor Gericht. Zum Prozessauftakt am Landgericht schilderte der Vater von zwei Kindern die Tatnacht im März. Seine Frau habe sich geweigert, ein Dokument zu unterschreiben. Da habe er die Kontrolle über sich verloren. Ein Dolmetscher übersetzte für den im Iran aufgewachsenen Afghanen. Die Messerstiche trafen die 22-Jährige laut Anklage in Brust, Bauch und Hals.

Während der Tat waren die Kinder in der Wohnung in Rinteln, nach Angaben des Angeklagten schliefen sie. Der Ehemann flüchtete zunächst, gab die Kinder bei einem Onkel in Wunstorf ab und stellte sich einen Tag später der Polizei in Hamburg.

Die Familie hatte zuvor im Landkreis Stade gelebt, wo der in der Landwirtschaft arbeitende Ehemann nach der Trennung blieb. Die Frau zog in die Nähe ihrer Eltern nach Rinteln.