Mainz (dpa/lrs) - Kiloweise Schlachtabfälle in Müllsäcken: Unbekannte Täter haben bei Mainz illegal ihren Müll entsorgt. In den Säcken steckten hauptsächlich Hähnchenteile, außerdem wurden große Rinderknochen abgeladen, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung Mainz-Bingen am Freitag berichtete. Fleisch und Knochen seien wiederholt im Laufe der Woche in der Nähe eines stark genutzten Waldparkplatzes gefunden worden.