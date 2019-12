Brüssow (dpa/bb) - Ein Mann hat einen anderen bei einem Streit in Brüssow im Landkreis Uckermark verletzt, vermutlich mit einem Messer. Die beiden 19 und 25 Jahre alten Männer waren am Samstagnachmittag in der Bahnhofsstraße in einen Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei soll der Ältere den Jüngeren mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand angegriffen haben. Der 19-Jährige wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht, der 25-Jährige vorläufig festgenommen. Zu den Hintergründen des Streits war zunächst nichts bekannt.