Breuna (dpa/lhe) - Die Polizei hat auf der Autobahn 44 in Nordhessen einen völlig betrunkenen Lastwagenfahrer gestoppt. Der Mann habe 2,7 Promille Alkohol intus gehabt, teilte die Polizei in Kassel am Mittwoch mit. Ein Zeuge hatte die Beamten am Dienstagnachmittag alarmiert, weil der Lastwagen in Schlangenlinien unterwegs war. Nahe Breuna konnte der 43-jährige Fahrer gestoppt werden.