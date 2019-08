Bremerhaven (dpa/lni) - Ein sprintstarker Polizist hat in Bremerhaven einen 22 Jahre alten Rollerfahrer eingeholt, der neben Fahrerflucht gleich eine ganze Latte von Delikten aufzuweisen hatte. Der Kontaktpolizist ging zu Fuß Streife in seinem Revier, als er am Dienstag den Mann auf dem Roller in seiner Straße bemerkte. Um den Ruf "Halt Polizei!" scherte der sich wenig und fuhr weiter. Der Beamte setzte zum Sprint an und war nach 30 Metern auf Höhe des 22-jährigen, dessen Flucht auf diese Weise in einer vorläufigen Festnahme endete. Der 22-Jährige räumte ein, bei einem Unfall auf einen Pkw aufgefahren zu sein. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, hatte dafür aber einen gefälschten Führerschein. Zudem stand er unter Drogeneinfluss und wurde per Haftbefehl gesucht.