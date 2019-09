Maskierte überfallen Busfahrer in Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni) - Zwei maskierte Männer haben einen Busfahrer in Bremerhaven überfallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erbeuteten die Männer das Geld aus der Kasse und flüchteten. Der 31 Jahre alte Busfahrer blieb bei der Tat in der Nacht zum Sonntag unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.