Bremerhaven (dpa/lni) - Mit kräftigen Faustschlägen hat eine 58-jährige Frau in Bremerhaven einen Räuber vertrieben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Frau sich am Vortag Bücher in einer Buchtausch-Telefonzelle angesehen. Ein etwa 30-jähriger Mann sprach sie an und riss den Anhänger ihrer Halskette, ein kleines goldenes Kreuz, ab. Als der Täter nicht von ihr abließ, schlug die Frau ihn mehrfach mit der Faust links ins Gesicht. Der Täter flüchtete unerkannt.