Bremen (dpa/lni) - Beim Landgericht Bremen wird am Montag (9.00 Uhr) das Urteil gegen einen 43-jährigen Mann erwartet, der seine Lebensgefährtin mit einem Buschmesser getötet haben soll. Der Mann muss sich wegen Mordes verantworten. Die Tat hatte sich im Juni in seiner Wohnung in Bremen ereignet. Der Mann soll seiner Partnerin von hinten die Kehle durchgeschnitten haben und dabei ihren Tod in Kauf genommen haben. Die Frau starb wegen des großen Blutverlusts noch am Tatort. Das Gericht plant am Montag, die Plädoyers zu hören und nach einer Pause gegen Mittag das Urteil zu verkünden.