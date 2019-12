Bremen/Hannover (dpa/lni) - Das dichte Gedränge auf Weihnachtsmärkten ist gerade zur Abendzeit für Taschendiebe eine ideale Umgebung. Zur Halbzeit vieler Märkte in Niedersachsen und Bremen zieht die Polizei zwar eine unaufgeregte Bilanz. "Bisher keine besonderen Auffälligkeiten", hieß es etwa in Hannover. Diebstahldelikte gehören aber in vielen Orten zum Marktalltag. In Lüneburg wurden einige Marktbuden aufgebrochen. In Aurich blieb alles ruhig. "Keine Straftaten", teilte die Polizei mit. Nur im Vorjahr, da wurde in Aurich mal ein Weihnachtsbaum geklaut.