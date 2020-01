Bremen (dpa/lni) - Einsatzkräfte der Polizei sind in Bremen in der Silvesternacht mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Eine Beamtin erlitt dabei leichte Verletzungen, wie die Polizei an Neujahr mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Sielwall, der seit Jahren einer der Einsatzschwerpunkte der Bremer Polizei in der Silvesternacht ist. Zudem sei an der Polizeistation Findorff eine Fensterscheibe mit einem Feuerwerkskörper eingeworfen worden.

Insgesamt zählte die Polizei in Bremen bis 6.00 Uhr morgens 28 Körperverletzungen und 9 vorläufige Festnahmen. Besonders an der Schlachte sei es zu gefährlichen Situationen mit Pyrotechnik gekommen. Auch das Böllerverbot am Domshof sei vereinzelt missachtet worden. Darüber hinaus stellten die Beamten in diesem Jahr den vermehrten Einsatz von Schreckschusspistolen fest.