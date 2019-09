Bremen (dpa/lni) - Ein Polizist in Bremen hat am Sonntag auf ein Auto geschossen, mit dem drei Männer vor einer Kontrolle geflüchtet sind. Zwei Zivilpolizisten hätten ein als gestohlen gemeldetes Auto in der Innenstadt entdeckt, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit später bemerkten sie aus ihrem Auto heraus drei Männer, die sich in den Wagen setzten und losfuhren. Sofort stoppten die Beamten das Auto. Also sie jedoch ausstiegen, setzte der Wagen mit den drei Männern zurück und fuhr davon. Daraufhin schoss einer der Polizisten in Richtung eines Reifens des Autos, das trotzdem weiterfuhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei dabei niemand verletzt worden. Seitdem sind die Männer auf der Flucht.