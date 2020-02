Bremen (dpa/lni) - Bei der Bremer SPD ist am Donnerstag ein verdächtiger Brief gefunden worden. Spezialisten der Polizei und Bundespolizei untersuchten die Sendung mit pulverartigem Inhalt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Sie stellten fest, dass es sich um eine harmlose Substanz handelt. Der Brief war in einem SPD-Büro in der Bremer Innenstadt gefunden wurden. Auch die Feuerwehr rückte an.

Verdächtige Briefsendungen waren in den vergangenen Wochen auch in Bremer Büros der CDU, der Grünen, der Linken und der FDP gefunden worden. Spezialisten der Polizei stellten jeweils fest, dass die Substanzen in den Sendungen ungefährlich waren. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf. Ob die Polizei Hinweise auf die oder den Täter hat, wollte eine Polizeisprecherin nicht sagen.