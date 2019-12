Bremen (dpa/lni) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen an Heiligabend ist in Bremen ein 24-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Der Streit begann in einem Kiosk, verlagerte sich nach draußen und eskalierte dort, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Opfer wurde mit einem Messer an Hand und Rücken verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, es bestand keine Lebensgefahr. Die anderen Beteiligten flüchteten in einem orangefarbenen Kleinwagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.