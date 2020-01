Bremen (dpa/lni) - Ein Mann, der zwei zehnjährige Kinder in Bremen mit einem Messer bedroht hat, ist vorläufig festgenommen worden. Der 39-Jährige meldete sich selbst bei der Polizei und räumte die Tat ein. Er sei am Donnerstag an seiner Wohnanschrift in Bremen festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es würden nun Haftgründe geprüft und auch, ob er weitere ähnliche Delikte begangen habe.

Der Mann hatte am Mittwochnachmittag einen Jungen und ein Mädchen an den Armen gepackt und sie in eine Sackgasse gezerrt. Dort zückte er das Messer und verletzte den Jungen damit leicht im Gesicht. Danach drückte er das Mädchen zu Boden und berührte es unsittlich. Die Kinder riefen laut um Hilfe. "Sie haben sich mit Händen und Füßen versucht zu wehren", sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin flüchtete der Angreifer.