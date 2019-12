Mann durch Messerstiche in Bremen lebensgefährlich verletzt

Bremen (dpa/lni) - Nach einem Streit in einem Bremer Lokal ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben soll ein 27-Jähriger auf den 45-Jährigen im Stadtteil Hemelingen eingestochen haben. Zeugen hätten dies beobachtet, woraufhin der Jüngere von den Beamten festgenommen wurde. Er habe demnach den älteren Mann nach der Auseinandersetzung auf der Straße wiedergetroffen, ein Messer gezückt und diesen damit schwer am Oberkörper verletzt. Das Opfer kam ins Krankenhaus.