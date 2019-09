Bremen (dpa/lni) - Die Bundespolizei ist mit einem Großeinsatz gegen Schleuserkriminalität in Bremen und zwei Orten in anderen Bundesländern vorgegangen. Die Aktion, an der am Mittwochmorgen rund 600 Beamte beteiligt waren, richtete sich gegen das Einschleusen von Ausländern, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten hätten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Aufgrund der am Morgen noch laufenden Aktion wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht, um den Einsatzerfolg nicht zu gefährden, wie es weiter hieß. Im Laufe des Tages sollten Details mitgeteilt werden.