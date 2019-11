Bremen (dpa/lni) - Unbekannte Einbrecher sind in das Haus eines 54-Jährigen im Bremer Stadtteil Schwachhausen eingestiegen und haben zwei Tresore gestohlen. Mindestens sechs Einbrecher hatten am Samstagabend das Grundstück betreten, mindestens zwei kletterten auf die Dachterrasse im ersten Obergeschoss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort versuchten sie die Tür aufzuhebeln. Als das misslang, zerstörten sie die Glasscheibe und drangen in das Haus ein. Dann durchwühlten sie mehrere Räume und nahmen die zwei Tresore mit. Anschließend legten sie mehrere Tücher in die Badewanne und drehten den Wasserhahn auf. Den Tätern gelang die Flucht mitsamt der Beute, sie richteten einen hohen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen.