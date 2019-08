Bremen (dpa/lni) - Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben in Bremen einen psychisch auffälligen Mann festgenommen, der in seinem Garten Schüsse aus einer Signalwaffe abgegeben haben soll. Die Beamten öffneten in der Nacht zum Freitag mit Gewalt in Bremen-Osterholz die Wohnungstür des 54-Jährigen. Neben der Haustür hatte der Mann zwei Äxte und ein Schwert griffbereit liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige wurde in der Wohnung festgenommen.