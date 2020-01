Bremen (dpa/lni) - Ein bewaffneter und maskierter Räuber hat in Bremen eine Tankstelle überfallen. Der Unbekannte habe den Verkaufsraum betreten und den 25 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Räuber, der eine Sturmhaube und eine Schirmmütze trug, forderte Bargeld und verschwand am Samstag mit seiner Beute in Richtung Bürgerpark. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.