Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Mannes in Freiburg hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der 33 Jahre alte Deutsche soll an der Tat beteiligt gewesen sein, teilten die Ermittler am Montag mit. Einzelheiten müssten noch untersucht werden. Der Mann sitze in Untersuchungshaft. Vor rund zwei Wochen hatte die Polizei bereits einen 39 Jahre alten Mann festgenommen. Auch er steht den Angaben zufolge im Verdacht, an der Tötung des 24-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Er befinde sich weiter in Untersuchungshaft.