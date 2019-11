Anwalt soll Mord aus Geldgier in Auftrag gegeben haben

Kriminalität - Breisach am Rhein

Freiburg (dpa/lsw) - Bei den Ermittlungen zu einem Mordfall aus Freiburg sind Polizei und Staatsanwaltschaft einen großen Schritt vorangekommen. Die Geldgier des mutmaßlichen Auftraggebers - eines Anwalts - soll einen 24 Jahre alten Mann das Leben gekostet haben, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Die Leiche des Mannes war Mitte Juli in einem Gewerbegebiet gefunden worden. Er sei der Polizei im Zusammenhang mit Drogen- und Waffengeschäften bekannt gewesen, sagte der leitende Staatsanwalt Dieter Inhofer.

Der Hauptverdächtige, ein 39-jähriger Rechtsanwalt aus Freiburg, hatte sich vor einigen Tagen in Haft das Leben genommen. Er soll im Namen des Opfers eine Summe von mindestens 150 000 Euro bei sich aufbewahrt haben. Einen fast sechsstelligen Betrag fanden die Ermittler bei dem Anwalt. Das Geld soll laut Polizei aus Drogengeschäften stammen. Der Rechtsanwalt soll gehofft haben, es nach dem Tod des Mannes behalten zu können. Deshalb habe er die Bluttat in Auftrag gegeben. Sowohl das Opfer als auch die beiden Beschuldigten sind Deutsche.

Der Anwalt habe einem 33 Jahre alten Mann aus dem Freiburger Rotlichtmilieu rund 50 000 Euro für den Mord bezahlt. Laut den Ermittlern sollen sich der mutmaßliche Auftraggeber und der mutmaßliche Schütze gekannt haben. Der 24-Jährige war erschossen worden, der 33-Jährige hat die Tat eingeräumt. Polizeitaucher hatten später in einem Gewässer bei Freiburg das Magazin der Tatwaffe gefunden. Laut Polizei soll der Rechtsanwalt das Opfer unter dem Vorwand eines Waffengeschäfts in das Gewerbegebiet gelockt haben.

Der Anwalt wurde am Montag tot in seiner Zelle in der JVA Offenburg gefunden. Die Ermittler gehen von Suizid aus. Das vorläufige Obduktionsergebnis habe dies bestätigt. Außerdem habe der Jurist Abschiedsbriefe hinterlassen. Er habe nicht als suizidgefährdet gegolten, es seien auch keine psychischen Erkrankungen bekannt gewesen.

Aus der Haft heraus soll der Anwalt noch versucht haben, das Umfeld des Schützen zu beeinflussen - damit dieser nicht gegen ihn als mutmaßlichen Auftraggeber aussagt. Bei der Durchsuchung der Zelle habe man Indizien für diesen Vorwurf gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass gegen den 33-jährigen mutmaßlichen Schützen, einen Koch aus Freiburg, noch in diesem Jahr Anklage erhoben wird.

Anfang der Woche war zudem eine 26 Jahre alte Freundin des Kochs von einem Unbekannten angegriffen worden. Täter und Motiv sind hier noch unbekannt. Einen Zusammenhang zwischen den Fällen schließen die Ermittler nicht aus.