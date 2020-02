Braunschweig (dpa/lni) - Im Mordprozess um tödliche Schüsse in einem Hinterhof in Salzgitter soll heute (9.00 Uhr) am Braunschweiger Landgericht das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 34 Jahre alten Syrer vor, den aus dem Irak stammenden Lebensgefährten seiner Schwester am 26. Januar 2019 auf einem Parkplatz getötet zu haben, weil er die Beziehung nicht duldete. (Az: 9 Ks 7/19)

Für die Anklage war das klare Ziel die Wiederherstellung der Ehre seiner muslimischen Familie. Die Staatsanwaltschaft forderte daher eine lebenslange Freiheitsstrafe. Dazu sah sie die besondere Schwere der Schuld ebenso erfüllt wie die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe. Vertreter der Nebenklage schlossen sich dem an. Die Verteidigung forderte Freispruch, weil es Zweifel an der Täterschaft gebe.