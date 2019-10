Braunschweig/Salzgitter (dpa/lni) - Über mehrere Jahre soll sich ein Schulleiter in Salzgitter von Konten der Schule bedient haben. Heute beginnt am Landgericht Braunschweig der Prozess wegen Betrugs und Untreue in 326 Fällen. Der 56-jährigen Ehefrau wird Beihilfe zur Untreue in 254 Fällen zur Last gelegt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, mehr als 170 000 Euro unter anderem auf das Konto seiner Frau umgeleitet zu haben. Auch in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Fördervereins soll der frühere Hauptschulrektor unberechtigter Weise Geld überwiesen haben. Abrechnungen von Reisekosten und Leistungen des Jobcenters sollen ebenfalls nicht sauber gelaufen sein.