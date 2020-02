Borna (dpa/sn) - Nach einem Angriff auf einen 26 Jahre alten Mann in Borna (Kreis Leipzig) sucht die Polizei dringend Zeugen. Das Opfer sei am 27. Januar bei einer Auseinandersetzung auf einem Supermarktparkplatz schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Allerdings seien die Umstände noch vollkommen unklar. Auch wer die Angreifer waren und worum es bei dem Streit ging, sei noch offen. Deswegen würden nun die Menschen gesucht, die dem Verletzten zu Hilfe geeilt waren, sowie Kunden, die zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz oder im Supermarkt waren.