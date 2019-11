Borken (dpa/lnw) - Ein Dieb hat 360 Eier aus einem Kühlanhänger in Borken gestohlen. In der Nacht auf Samstag habe der Täter das Schloss des auf einem Hof stehenden Anhängers aufgebrochen und mehrere Paletten mitgenommen, teilte die Polizei mit. "Ein Diebstahl dieser Art wurde hier vorher noch nie zur Anzeige gebracht", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.