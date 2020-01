Bombendrohung in Bonner Innenstadt - Täter in Klinik

Bonn (dpa/lnw) - Eine Bombendrohung hat am Samstagmittag einen größeren Polizeieinsatz in der Bonner Innenstadt ausgelöst. Ein Mann hatte laut Polizei die Türe einer Stadtbahn blockiert, woraufhin der Fahrer ihn angesprochen habe. Der 32-Jährige antwortete, er habe "eine Bombe". Der alarmierten Polizei gelang es, den Mann mit Pfefferspray zu überwältigen und ihn vorläufig festzunehmen. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat. Man gehe "von einem Krankheitsfall" aus, weshalb der Polizeibekannte in eine Klinik eingewiesen wurde. Gegen ihn wird zudem wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat ermittelt.