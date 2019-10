Niederkassel (dpa/lnw) - Nach einem brutalen Überfall auf eine Frau in Niederkassel bei Bonn hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die 29-Jährige war am Sonntagmorgen an einem Deich in Niederkassel "schwer, aber nicht lebensgefährlich" verletzt aufgefunden worden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Frau wurde von Notärzten behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission hatte am Sonntag die Ermittlungen übernommen, da man ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausschließen konnte. Am Abend konnte dann ein Tatverdächtiger festgenommen werden.