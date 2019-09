Kleinmühlingen/Bernburg (dpa/sa) - Nach dem Fund zweier Rohrbomben in einem Zigarettenautomat sind in Kleinmühlingen (Salzlandkreis) umliegende Wohnhäuser evakuiert und eine Straße gesperrt worden. Zehn Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei in Bernburg am Sonntag mit. Ein Mann hatte die zwei Rohrbomben im Auswurfschacht entdeckt - eine hatte bereits gezündet und den Automaten leicht beschädigt. Der zweite Sprengsatz sei durch Spezialisten des Landeskriminalamtes vor Ort entschärft worden. Die Polizei sucht Zeugen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.