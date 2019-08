Biere (dpa/sa) - Nach dem gewaltsamen Tod ihres Ehemanns in Biere (Salzlandkreis) ist gegen eine 63 Jahre alte Frau Haftbefehl erlassen worden. Die Frau sei am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dieser habe den Haftbefehl erlassen, ihn jedoch außer Vollzug gesetzt. Er machte dabei die Auflage, dass sich die Frau bis zur Gerichtsverhandlung regelmäßig bei der Polizei meldet.