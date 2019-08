Hockenheim (dpa/lsw) - Der scheidende Oberbürgermeister Hockenheims, Dieter Gummer (SPD), will sich durch den brutalen Angriff auf ihn nicht aus der Bahn werfen lassen. Die Frage nach dem Motiv des unbekannten Täters treibe ihn zwar um. "Diesen Hintergrund würde ich natürlich gerne kennen", sagte er dem "Mannheimer Morgen" (Mittwoch). Das gelinge wohl nur, wenn die Ermittlungsbehörden den Täter fassten. "Ich denke aber schon, mit diesem Thema so umgehen zu können, dass diese Erfahrung sich nicht auf mein restliches Leben auswirkt - ich will und werde das nicht zulassen." Die Polizei hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch noch keine heiße Spur.