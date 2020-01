Magdeburg/Bochum (dpa/sa) - Die Polizei hat per Öffentlichkeitsfahndung einen Fußballrowdy ausfindig gemacht, der eine Polizistin mit einer Bierdose verletzt haben soll. Ende vergangener Woche war ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht worden, nun sei der 37-Jährige aus der Nähe von Magdeburg ermittelt, teilte die Polizei in Bochum am Montag mit. Es werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ermittelt.

Der Mann soll am 4. Mai vergangenen Jahres vor dem Risikospiel zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Magdeburg eine 24 Jahre alte Beamtin der Bereitschaftspolizei mit einer halbvollen Bierdose gezielt und kraftvoll beworfen haben. Sie wurde am Kopf getroffen, klagte über Übelkeit und Kopfschmerzen. Eine Schädelprellung wurde diagnostiziert. Videos wurden ausgewertet, und der Dosenwerfer aus der Magdeburger Fangruppierung identifiziert.