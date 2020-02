Bochum (dpa/lnw) - Rund zwei Monate nach dem spurlosen Verschwinden einer 35-Jährigen aus Bochum ist ihr Lebensgefährte in Untersuchungshaft gekommen. Es bestehe der Verdacht des Totschlags gegen den 33 Jahre alten Mann aus Witten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Bochum mit. Die Frau war zuletzt am 7. Dezember lebend gesehen worden - in der Wohnung ihres Freundes. Es sei nicht auszuschließen, dass der Verdächtige den Leichnam der Frau in einem seiner beiden Autos weggebracht habe, sagte ein Sprecher.

Nach der Frau war intensiv gesucht worden - auch in einem See unweit des Wohnorts ihres Freundes. Sie blieb verschwunden. Ihr Partner war zunächst als Zeuge vernommen worden, dann aber selbst unter Verdacht geraten, wie der Polizeisprecher schilderte. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. Der 33-Jährige ist laut Polizei der einzige Verdächtige. Er bestreite die Vorwürfe.