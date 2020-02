Bocholt (dpa/lnw) - Bei einem Streit mit dem Ex-Mann seiner Freundin ist ein 21-jähriger Mann in Bocholt durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Die beiden Männer seien am Samstagabend "möglicherweise zunächst verbal" in Streit geraten, sagte der Leiter der durch die Polizei Münster eingerichteten Mordkommission, Joachim Poll, am Sonntag. Im Verlaufe des Streits habe einer von ihnen ein Messer gezückt und es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der beide Verletzungen erlitten.

Eine durch die Staatsanwaltschaft Münster angeordnete Obduktion habe ergeben, dass der Körper des 21-Jährigen zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen aufweise. Todesursache sei demnach ein Verbluten gewesen.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 21 Jahre alte Bocholter eine Beziehung zu der von dem 33-Jährigen getrennt lebenden Frau, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der 33-Jährige aus Eifersucht gehandelt haben könnte." Die Ermittlungen dazu dauerten an. Der 33-Jährige wurde noch in der Nacht festgenommen und werde voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntag.