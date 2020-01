Blankenfelde (dpa/bb) - In Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) ist bei einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei fand am Montagvormittag nach einem Hinweis eine Leiche in einem Haus im Ortsteil Mahlow. Ihre Identität werde noch untersucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Ein Tatverdächtiger meldete sich nach Bekanntwerden des Vorfalls auf einem Revier in Potsdam, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 59-Jährige soll daraufhin vernommen worden sein.

Die Sicherheitskräfte machten zunächst keine Angaben zu den Hintergründen der Tat. Die Mordkommission ermittele. Ein Krankenwagen und Kriminaltechnik waren am Einsatzort. Ein Mensch wurde - abgeschirmt von einem Polizeiauto - zu einem Rettungswagen gebracht und ins Krankenhaus gefahren.

Vor dem Haus, in dem die Polizei die Leiche fand, versammelte sich am Montagnachmittag eine Gruppe von etwa 20 bis 30 Männern. Sie wollten nach eigenen Angaben das Todesopfer gekannt haben. Die Männer vermissten seit Samstag einen Cousin, der sich zuletzt in dem Gebäude aufgehalten haben soll, hieß es. Er soll demnach einem der Hausbewohner ein Auto verkauft haben. Einige der Männer hatte Tränen in den Augen. Neun Polizeibeamte waren vor dem Haus, drei davon trugen Maschinenpistolen. Die Lage blieb zunächst friedlich.

Nach Polizeiangaben war es schon am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz vor dem Haus gekommen, bei dem die Beamten "eine Bedrohungslage" klären sollten. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen werde geprüft. Die Männer, die sich am Montag vor dem Gebäude versammelten, gaben an, auch schon am Sonntagabend dort gewesen zu sein.