Spaziergänger finden Leiche in Bielefeld: Wohl Tötungsdelikt

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Bielefeld geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Eine Mordkommission müsse die Identität der Frau klären. Offen sei zudem, ob der Fundort auch der Tatort ist. Am Nachmittag sollte eine Hundertschaft mit Diensthunden das Gelände nach Spuren absuchen.

Spaziergänger hatten den leblosen Körper nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen in einem nordöstlichen Vorort an einer schmalen Verbindungsstraße entdeckt.