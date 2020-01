Biebertal/Gießen (dpa/lhe) - Nach Berichten über gespannte Drähte auf einer Mountainbike-Strecke in Mittelhessen sucht die Polizei Zeugen. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei am Freitag in Gießen mitteilte. Die Drähte sollen zuvor auf einem Trail am Dünsberg bei Biebertal entdeckt worden sein. Nach den bisherigen Ermittlungen sei in einem Fall ein Draht offenbar in Kniehöhe gespannt worden, im anderen Fall in Kopfhöhe. Verletzt wurde niemand - Zeugen konnten die gefährlichen Hindernisse rechtzeitig bemerken und entfernen. Die Polizei bittet nun diese, sich zu melden.