Biberach (dpa/lsw) - Bei einer Schlägerei mit mehr als einem Dutzend Beteiligten in Biberach sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren bei der Auseinandersetzung am späten Samstagabend 15 bis 20 Männer und Frauen dabei - auch Waffen seien verwendet worden. Ein 27 und ein 30 Jahre alter Mann kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Weitere Details dazu oder zu den Waffen und Verletzungen nannte eine Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.