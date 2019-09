Betzdorf (dpa/lrs) - Eine 23 Jahre alte Betrunkene hat am Rande eines Schützenfests in Betzdorf (Kreis Altenkirchen) an einem Bier-Rondell eine Schlägerei angezettelt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau in der Nacht zum Samstag zunächst auf den Wirt des Ausschanks eingeschlagen und eine Bedienung an den Haaren gezogen. Nachdem sich der ebenfalls alkoholisierte und aggressive Lebensgefährte der 23-Jährigen in die Auseinandersetzung eingeschaltet hatte, gerieten auch noch andere Fest-Besucher miteinander in Streit.

Die Polizei konnte die aggressive Stimmung zunächst kaum beruhigen. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt. Wie viele Menschen in Streit gerieten, war am Morgen noch unklar. "Der Sachverhalt ist noch nicht ganz aufgeklärt, die waren alle zu betrunken", sagte ein Polizeisprecher.