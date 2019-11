Polizei findet in Zittau ein Kilogramm Drogen

Zittau (dpa/sn) - Polizisten haben in der Wohnung eines 26-jährigen Mannes in Zittau etwa ein Kilogramm Rauschgift gefunden. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz vom Montag, hatten Bundespolizisten den Mann am Samstagabend kontrolliert und dabei einen verdächtigen Tabakbeutel gefunden. Die Polizei begleitete den 26-Jährigen dann zu seiner Wohnung, aus der ihnen "intensiver Marihuana-Geruch" entgegenschlug, wie es hieß. Bei der anschließenden Durchsuchung habe man etwa ein Kilogramm Pflanzenteile von Hanf und Marihuana, getrocknete Pilze, Hanfsamen sowie mehr von der Tabak-Hanf-Mischung gefunden, die der Mann bei der ersten Kontrolle bei sich trug. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.