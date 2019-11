Bernburg (dpa/sa) - Die Polizei sucht noch immer nach einem 29 Jahre alten Straftäter, der im August aus dem Maßregelvollzug in Bernburg entkommen war. Alle bislang durchgeführten Maßnahmen hätten nicht zur Ergreifung des Mannes geführt, so dass nun eine erneute Fahndung in der Öffentlichkeit gestartet werde, teilte die Polizei am Mittwoch in Bernburg mit. Der am 19. August entkommene 29-Jährige gilt als gefährlich. Er saß seit August 2017 in Bernburg eine Freiheitsstrafe wegen versuchten schweren Raubes und Diebstahls mit Waffen ab. Wer den Flüchtigen sehe, solle die Polizei verständigen und nicht versuchen, selbst an ihn heranzutreten. Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter betreut und gesichert.