Bernau am Chiemsee (dpa/lby) - Bei einem Streit in einem Gefängnis in Oberbayern ist ein 30-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er und ein anderer Häftling seien aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch einen Schlag ging der 30-Jährige zu Boden. Mehrere Häftlinge und Justizbeamte versuchten ihn wiederzubeleben, doch der Mann starb noch in dem Gefängnis in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim).