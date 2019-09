Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Weißensee hat in der Nacht zu Freitag erneut ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Passant die Feuerwehr gegen 01.20 Uhr über ein in Flammen stehendes Fahrzeug in der Amalienstraße. Die Front des Wagens und ein davor geparktes Auto wurden stark beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Donnerstagnacht waren bereits mehrere Fahrzeuge in Gesundbrunnen bei einem Brand beschädigt worden. Vergangene Woche hatte die Kriminalpolizei einen mutmaßlichen Serienbrandstifter auf frischer Tat ertappt und festgenommen.