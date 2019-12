Berlin (dpa/bb) - Zwei Wochen vor Silvester haben Unbekannte mutmaßlich mit einem illegalen Feuerwerkskörper vier Autos in Berlin-Schöneberg beschädigt. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, sei die Explosion wahrscheinlich von einer Kugelbombe ausgelöst worden. Dabei handelt es sich um den Bestandteil eines Höhenfeuerwerks.

Laut Mitteilung vom Dienstag hätten Polizisten in einem Streifenfahrzeug die Detonation am Montagabend gegen 21.00 Uhr an der Kreuzung Pallasstraße, Potsdamer Straße und Goebenstraße beobachtet. Die Kugelbombe löste demnach wahrscheinlich eine Druckwelle aus, da sie auf dem Boden entzündet wurde.

Durch die Detonation wurden drei vorbeifahrende Wagen sowie ein parkendes Auto beschädigt. Auch drei Fensterscheiben eines Wohnhauses gingen zu Bruch. Zeugen hätten beobachtet, dass mehrere Personen nach der Explosion vom Tatort geflüchtet seien. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Fall auf.

Die Gegend in Schöneberg gilt an Silvester als "Gefahrenbrennpunkt". Wie Innen-Staatssekretär Thorsten Akman (SPD) bereits im September gesagt hatte, habe es dort zum Jahreswechsel in der Vergangenheit "massive und gezielte Angriffe" auf Polizisten und Feuerwehrleute gegeben.

Ebenso wie auf der Partymeile am Brandenburger Tor und auf dem nördlichen Alexanderplatz sind in diesem Jahr rund um die Pallasstraße Raketen und andere Feuerwerkskörper verboten. Lediglich Knallerbsen, Wunderkerzen und Tischfeuerwerke sind laut Mitteilung der Polizei dort erlaubt.

Die Beamten entdecken zum Jahresende immer wieder illegale Silvesterknaller, die aus dem europäischen Ausland importiert werden. Im November beschlagnahmte die Polizei bei einer Autofahrerin im Landkreis Märkisch-Oderland etwa 100 Kilogramm an "Böllern, Batterien und Raketen". Im vergangenen Jahr fanden die Fahnder bei ihren Kontrollen entlang der polnischen Grenze insgesamt 6,4 Tonnen illegales Silvester-Feuerwerk.