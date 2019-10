Berlin (dpa/bb) - Ein unbekannter Räuber hat in Berlin-Kreuzberg mit seinem Wagen einen Autofahrer zum Anhalten genötigt und ihn anschließend ausgeraubt. Das 57-jährige Opfer blieb bei dem Überfall in der Nacht zum Donnerstag in der Anhalter Straße unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Räuber abrupt gebremst und den Mann so zum Anhalten genötigt haben. Der Unbekannte sei ausgestiegen und zum Wagen des Mannes gelaufen. Dieser kurbelte demnach die Fensterscheibe herunter. Der Räuber habe ihn angebrüllt und ihn zu schütteln und zu ohrfeigen begonnen. Schließlich soll er das Telefon des Mannes aus der Halterung im Auto genommen haben und damit in seinem Wagen geflüchtet sein.