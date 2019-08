Berlin (dpa/bb) - Zwei unbekannte Männer haben eine 19 Jahre alte Bäckereiverkäuferin in Berlin-Pankow rassistisch beleidigt und ihr Schläge angedroht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten die Männer am Freitagabend die Bäckerei in der Charlottenburger Straße betreten. Anschließend drohten sie der kopftuchtragenden Frau, sie nach Geschäftsschluss zu schlagen. Sie solle in das Land zurückzugehen, wo sie herkomme. Die Polizei fahndet nach den beiden Männern.