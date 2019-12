Berlin (dpa/bb) - Ein Maskierter hat im Berliner Ortsteil Buckow eine Tankstelle überfallen und den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter soll am späten Donnerstagnachmittag den 46-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle in der Straße Grüner Weg mit der Waffe bedroht und Geld gefordert haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Räuber konnte anschließend mit seiner Beute fliehen. Der Überfallene blieb unverletzt.