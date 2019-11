Überfall auf Juwelier in der Friedrichstraße

Berlin (dpa/bb) - Mitten im Geschäftstrubel haben Diebe auf der belebten Friedrichstraße am Dienstagabend einen Laden mit Juwelier-Geschäft und Leihhaus überfallen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler vor Ort sollen es acht Täter gewesen sein. Vitrinen wurden zerstört, Uhren- und Schmuckhalterungen lagen im Laden verstreut. Was genau gestohlen wurde und ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Das Geschäft an der Ecke Dorotheenstraße soll bereits mehrmals überfallen worden sein.