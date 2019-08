Berlin (dpa/bb) - Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher hat in Berlin-Marzahn einen Transmann wiederholt beleidigt. Den 18 Jahre alten Begleiter des 21-Jährigen schlugen sie am Samstagnachmittag auf der Allee der Kosmonauten zu Boden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sollen sie mehrfach auf den Kopf des 18-Jährigen eingetreten haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine 15 Jahre alte Begleiterin der beiden stand unter Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Staatsschutz ermittelt.