Berlin (dpa/bb) - Ein Tramfahrer hat einen Autofahrer in Berlin-Mitte rassistisch beleidigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Mann den türkischstämmigen Autofahrer als "Kanaken" beschimpft haben. Hintergrund sei ein Unfall an der Invalidenstraße gewesen, "an dem der 56-jährige Autofahrer zuvor beteiligt war", sagte die Polizei. Gegen den Tramfahrer wird nun ermittelt.