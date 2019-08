Berlin (dpa/bb) - Passanten haben in Berlin-Wilmersdorf einen toten Mann gefunden. Polizisten sperrten den Fundort neben einer Bahntrasse an der Halenseestraße ab und suchten bis in die Nacht nach Spuren. "Viel können wir zu dem Fall noch nicht sagen. Ein Fremdverschulden ist nicht ausgeschlossen", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Eine Mordkommission ist an den Ermittlungen beteiligt. Weitere Angaben zu dem möglichen Tötungsdelikt - auch zur Identität des Mannes - machte der Polizeisprecher in der Nacht nicht.